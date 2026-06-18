Muestra de reconocimiento a Héctor Stucky

El Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte» invita a la inauguración de la muestra dedicada a Héctor Stucky, un referente de la talabartería regional que dedicó más de cincuenta años al trabajo artesanal del cuero.

A través de piezas, herramientas y relatos, la muestra recorre la trayectoria de un hombre que hizo de la dedicación, la calidad y el respeto por la tradición los pilares de su oficio.

Un reconocimiento a quienes construyen identidad y patrimonio cultural desde el trabajo cotidiano, silencioso y comprometido.