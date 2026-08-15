Campo y ciudad ejecutan tareas de limpieza de canales

Teniendo siempre como objetivo preparar de la mejor manera posible a la región, en las últimas semanas se difundieron distintas reuniones pero a la vez, también se pusieron a trabajar en terreno, avanzando con la concreción de las planificaciones los responsables del Municipio y del Comité de Cuenca.

En el caso de este último, se informó que comenzó con la limpieza del canal terciario N° 3 de la Zona del Noroeste de Sunchales. Esto como parte de lo conversado con representantes del Comité y productores de la zona en reunión mantenida el pasado 06 de agosto.

Por su parte, la Municipalidad informó que continúa profundizando las acciones de prevención y preparación ante el escenario climático asociado al fenómeno El Niño, con intervenciones destinadas a recuperar, limpiar y poner en funcionamiento desagües que resultan fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua.

En esta oportunidad, los trabajos se concentraron sobre calle Figueroa Alcorta, frente al embudo de la Cooperativa de Agua Potable, donde se interviene un desagüe ubicado al este de la calzada que se encontraba completamente obstruido y sin funcionar desde hace varios años.

“Seguimos trabajando en la limpieza y en la canalización de desagües importantes”, explicó Luis Zamateo, secretario de Gestión Ambiental y Territorial, quien destacó que recuperar el funcionamiento de este sector permitirá mejorar la capacidad de drenaje de una parte importante del barrio Moreno.

“Poder recuperar su funcionamiento es muy importante porque esto nos va a permitir amortiguar de alguna manera lluvias abundantes en períodos cortos de tiempo y mejorar el drenaje de gran parte del barrio Moreno”, señaló el funcionario.

Una vez finalizada esta intervención, los trabajos continuarán por calle Balbín, dando continuidad al sistema de desagües y fortaleciendo la conexión entre distintos sectores que intervienen en el escurrimiento del agua.