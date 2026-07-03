El Municipio avanza en diferentes obras públicas en calles y caminos

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales sigue adelante con el plan de reparación de calles de hormigón y asfalto, dando respuesta a los reclamos de los vecinos y mejorando la transitabilidad en diferentes puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en la intersección de avenida Moreno y Pedroni, una intervención que se suma al bache ya reparado anteriormente en Avenida Moreno y Gardel. Ambas obras permiten recuperar un corredor muy utilizado por quienes circulan entre los barrios Moreno y Cooperativo y el centro de la ciudad.

El deterioro de este sector se profundizó luego de las tareas de recambio de la cañería cloacal, por lo que su reparación era una demanda recurrente de los vecinos.

Estas intervenciones forman parte de un plan de bacheo que ya se viene ejecutando en distintos puntos de Sunchales y que continuará avanzando de manera progresiva, priorizando los sectores con mayor necesidad y de acuerdo con la disponibilidad de recursos municipales.

Mejoras en alcantarillas rurales

Por otra parte, el Gobierno local continúa llevando adelante el recambio de cruces de alcantarilla en distintos puntos de la zona rural. En esta oportunidad, los trabajos se ejecutan sobre la Ruta Provincial Nº 13, donde se reemplazan tubos de hormigón de un metro de diámetro que presentaban un importante deterioro, afectando el normal escurrimiento del agua y comprometiendo la infraestructura del sector.

El secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo, explicó que esta intervención permitirá mejorar el drenaje, preservar la transitabilidad de los caminos rurales y fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos.

La obra forma parte del compromiso asumido por el intendente Pablo Pinotti con la Sociedad Rural de Sunchales y con todos los productores del distrito. Es una muestra más de una gestión que entiende que gobernar es cumplir la palabra, transformar los compromisos en hechos y dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad.

Frente a problemas que durante años esperaron una solución, la gestión municipal decidió actuar con planificación, responsabilidad y eficiencia, priorizando aquellas obras que generan un impacto directo en la producción, la conectividad y el desarrollo del distrito.