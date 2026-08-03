Cine en Amigos del Arte: 12 Monos

Continuando con el ciclo de proyección de cine que viene llevando adelante, el Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte» proyectará este jueves «12 Monos».

Se trata del clásico dirigido por Terry Gilliam que combina ciencia ficción, suspenso psicológico y una historia atrapante sobre el tiempo, la memoria y el destino.

Las entradas tendrán un valor de tres mil pesos para socios, cuatro mil para no socios y continúa vigente el 2×1 para alumnos de escuelas.

Además, se dispondrá de ambiente climatizado y servicio de cantina.