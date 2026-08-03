Iván Delfino vuelve a Colón: acordó su regreso y será el sucesor de Ezequiel Medrán

(Por: LT10) – La negociación avanzó rápidamente y terminó de resolverse tras el encuentro entre las partes, donde se pulieron los últimos detalles del vínculo. De esta manera, Delfino volverá a ponerse al frente del plantel con el objetivo de reencauzar la campaña de Colón en la Primera Nacional, cuando todavía restan varias fechas para el cierre de la fase regular.

La experiencia de Delfino en el banco sabalero y su recorrido reciente terminaron inclinando la balanza a su favor. Además, el presidente José Alonso dio el visto bueno para concretar una contratación que se resolvió en pocas horas.

Delfino asumirá en un momento donde el equipo necesita una reacción inmediata. Colón marcha a siete puntos del líder Ferro y quedó a dos de Deportivo Morón, que además tiene un partido menos, aunque tanto el Verdolaga como el Gallo dejaron puntos en el camino durante la última jornada.

En su anterior paso por la institución, durante 2024, Delfino dirigió 27 partidos oficiales, con un saldo de 13 victorias, siete empates y siete derrotas, alcanzando una efectividad del 56,8% y un promedio de 1,70 puntos por encuentro. Posteriormente condujo a Estudiantes de Río Cuarto, club con el que consiguió el ascenso en 2025, antecedente que fortaleció aún más su candidatura.