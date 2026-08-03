Rotary invita a una charla sobre nutrición infantil

Rotary Club Sunchales invita a la comunidad a una disertación de la Dra. María Redenta Pastorelli sobre prevención y nutrición en los niños en el marco de una de sus 7 áreas interés como lo es la Salud Materno Infantil. La charla tendrá lugar este miércoles, a las 18, en la sala de Casa Cooperativa de Sunchales.

La profesional disertante es Médica Pediatra Neonatóloga egresada de la Universidad Nacional del Litoral, realizó un Posgrado Residencia en Neonatología en el hospital de Niños «Dr. Orlando Alassia» de Santa Fe y una rotación especial de tres meses en el hospital «Garrahan» de Buenos Aires.

Su experiencia laboral incluye haberse desempeñado como Neonatóloga en el hospital «Iturraspe» y en el hospital de Niños de Santa Fe; en el hospital «Jaime Ferré» de Rafaela y actualmente es médica pediátrica en el hospital «Almícar Gorosito» de Sunchales y desarrolla su actividad en consultorio particular.