Rotary Club y Amigo Fiel, en un nuevo Encuentro Anual Solidario

(Por: Prensa Rotary) – Rotary Club de Sunchales, inivita a la comunidad a participar de su Decimosexto

Encuentro Anual Solidario en apoyo y a beneficio del accionar de la Asociación Civil Pro Cuidado responsable de mascotas «Amigo Fiel».

La convocatoria está prevista para el sábado 4 de Julio de 2026 y se llevará a cabo en el Salón Malvinas Argentinas de la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales a partir de la hora 21.

La valiosa labor que llevan a cabo hombres y mujeres en pos de la protección de las mascotas a través de la difusión de buenas prácticas, sensibilización de la problemática de animales sueltos, denuncias por malos tratos, y la promoción del cuidado responsable, realizando la contención de animales abandonados, ofreciendo padrinazgos, en una articulación necesaria para la visibilización de una problemática que nos involucra a todos, los han hecho merecedores de la Rueda Rotaria.

El compromiso con el servicio, es el motor que impulsa a Rotary el haber elegido a Amigo Fiel como beneficiaria de este proyecto que ya lleva dieciséis ediciones, cuyo objetivo es colaborar a través de lo recaudado con mejoras en su predio de ruta 280.

Las tarjetas podrán abonarse en hasta tres pagos, y para reserva de las mismas podrán comunicarse a los teléfonos 15524505 (Nadia Caglieris) o 15660668 (Fernando Peralta).

Rotary Club Sunchales, agradece, a patrocinadores y colaboradores que se están sumando al apoyo de esta actividad de servicio y esperan contar con el marco de asistencia para compartir una noche de encuentros, música y reconocimiento a una de nuestras instituciones.