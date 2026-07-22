La ampliación de la red de gas natural comienza a proyectarse para Sunchales

(Por: Prensa Municipalidad) – La ampliación de la red de gas natural en Sunchales es una necesidad histórica, tanto para mejorar la calidad de vida de las familias como para potenciar el crecimiento de la industria y el desarrollo de la ciudad en general. Avanzar en su extensión representa una oportunidad estratégica para miles de vecinos.

En este contexto, la empresa Litoral Gas asumió la finalización y habilitación del Gasoducto Regional Centro II como parte de su Plan de Inversiones para el quinquenio 2025-2030, una obra que inició el Estado Nacional, que estuvo paralizada durante muchos años y que su finalización se proyecta para fines de 2027. Esto permitirá comenzar a proyectar la ampliación del servicio de gas natural en Sunchales y otras localidades de la región.

Con esa mirada puesta en el futuro, el intendente Pablo Pinotti, acompañado por integrantes de su equipo de gobierno, mantuvo una reunión de trabajo con referentes de Litoral Gas para comenzar a coordinar las acciones necesarias que permitan avanzar con la expansión de la red una vez concluido el gasoducto.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos fundamentales para que la ciudad esté preparada cuando llegue el momento de iniciar las obras de ampliación. Entre ellos, se destacan:

La gestión de nuevos proveedores que puedan ejecutar las obras de extensión de la red.

El análisis de alternativas de financiamiento que faciliten a vecinos e industrias afrontar tanto la conexión externa como las instalaciones internas.

La planificación y organización de los futuros beneficiarios, con el objetivo de desarrollar las obras de manera integral por sectores y optimizar su ejecución.

Desde el Municipio destacaron la importancia de comenzar estas gestiones con anticipación, entendiendo que una planificación temprana permitirá acelerar los procesos y generar mejores condiciones para que más familias, comercios e industrias puedan acceder al servicio de gas natural.