Vóley: Las aurinegras siguen sumando títulos

El plantel Mayor de Vóley Femenino de Libertad coronó un primer semestre soñado: tras conquistar la Asociación Rafaelina de Vóley, ahora celebró en la Morterense, sumando el segundo campeonato en apenas unos días.

En el Segundo Punto de la Final del Torneo Apertura superó 3-0 a San Jorge de Brinkmann. Los parciales fueron 25-13, 25-13 y 25-19, todos a favor del aurinegro.

Las chicas ya habían festejado en la provincia de Córdoba hace una semana y ahora, repitieron resultado y pudieron consagrarse como merecidas campeonas.

Desde la institución se planteó una temporada superadora y el equipo mostró su poderío: extendió el dominio en el plano local y arrasó en el ámbito de la Morterense.