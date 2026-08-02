LRF – F2: El clásico terminó en empate

(Por: Prensa Libertad) – Esta tarde se disputó nuevamente el duelo sunchalense correspondiente a la Segunda Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En calle Dentesano ante un muy buen marco de público, nuestro primer equipo empató con Unión 2 a 2. Marcos Quiroga anotó los dos goles aurinegros, uno en cada período. El «Cañonero» se puso 1-0 promediando el primer tiempo pero rápidamente Froimovich estampó el 1 a 1 parcial.

En el complemento, en una contra el «Bicho Verde» encontró el 2-1 a través de Nellen. Pero lejos de rendirse, el elenco de Roldán fue al frente. Sobre la media hora reapareció Marcos para marcar el 2-2 con un lujoso disparo de pierna derecha.

Libertad hizo méritos para llevarse la victoria. De hecho, en el cierre, una corrida de Rivarosa terminó con una sujeción de Baudín que el juez sancionó con penal. Brian Goró se paró frente al balón y remató de pierna izquierda con el palo derecho de Romero, que se recostó sobre ese palo y desvió el envío.

Una pena. Era el merecido premio al esfuerzo de un equipo que en todo momento quiso el triunfo. En Reserva el triunfo fue de Unión 6 a 0.