Interés general Taller: “Cómo usar IA en tu empresa para ahorrar tiempo y trabajar mejor” 25/06/2026 Por Redacción SH 6 Compartir FacebookXWhatsAppEmail En el marco del proyecto «Transformacción», esta tarde Adesu, en conjunto con el Centro Comercial y el Municipio, ofrecerán un Taller de capacitación acerca de «Cómo usar Inteligencia Artificial en las empresas para ahorrar tiempo y trabajar mejor». TemasAdesucharlaia Compartir FacebookXWhatsAppEmail Relacionadas Reunión por la Ruta Nacional Nº 34 24/06/2026 Charla abierta sobre consumos problemáticos 23/06/2026 Charla abierta sobre Protección Social y Discapacidad 03/06/2026 Ultimas noticias ARB Infantiles – F3: Actividad para los chicos de Unión 25/06/2026 Fececo: Jorge Chiabrando es su nuevo Presidente 25/06/2026 Reunión por la Ruta Nacional Nº 34 24/06/2026