Interés general

Taller: “Cómo usar IA en tu empresa para ahorrar tiempo y trabajar mejor”

Por Redacción SH
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En el marco del proyecto «Transformacción», esta tarde Adesu, en conjunto con el Centro Comercial y el Municipio, ofrecerán un Taller de capacitación acerca de «Cómo usar Inteligencia Artificial en las empresas para ahorrar tiempo y trabajar mejor».

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