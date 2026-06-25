Reunión por la Ruta Nacional Nº 34

(Por: Prensa Adesu) – La Agencia de Desarrollo de Sunchales (Adesu), mantuvo una reunión con Vialidad Nacional por la Ruta Nacional Nº 34. En continuidad con las gestiones iniciadas el año pasado y a partir de la nota institucional presentada recientemente, representantes de instituciones públicas y privadas de Sunchales y Rafaela participaron de una reunión con el Arq. Gastón Bruno, Jefe del Distrito 7 Santa Fe de Vialidad Nacional, para abordar la situación actual de la Ruta Nacional N.º 34, especialmente en el tramo Sunchales–Rafaela.

Durante el encuentro se planteó la preocupación por las condiciones de transitabilidad, el estado de la calzada, los desvíos, la señalización, la demarcación y los accesos a la ciudad, con especial atención en los sectores más conflictivos cercanos a Sunchales y a la nueva rotonda.

Como resultado de la reunión, desde Vialidad Nacional, el Arq. Gastón Bruno informó el compromiso de avanzar en los próximos 60 días con tareas orientadas a mejorar la circulación y la seguridad vial, entre ellas la habilitación de carriles con mejores condiciones de transitabilidad, la demarcación horizontal y trabajos de bacheo en los sectores que lo requieran.

La reunión también permitió conocer el estado del proceso de licitación y futura concesión de la traza, instancia que podría marcar un nuevo capítulo para el desarrollo de la Ruta Nacional Nº 34. Desde Adesu se destacó que este encuentro no constituye un cierre, sino un paso más dentro de un proceso de gestión que requiere seguimiento, articulación institucional y continuidad para que las obras e intervenciones necesarias no se detengan.

Desde Adesu se valoró la instancia de diálogo y escucha, destacando la importancia de sostener una agenda conjunta entre el sector público, las instituciones y el entramado productivo regional, entendiendo que la conectividad, la seguridad vial y la infraestructura son

condiciones fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades.