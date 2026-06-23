Charla abierta sobre consumos problemáticos

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y como parte de las políticas públicas que impulsa la gestión del Intendente Pablo Pinotti, desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos, se convoca a una jornada de reflexión, formación e intercambio destinada a fortalecer las respuestas comunitarias frente a los consumos problemáticos.

Durante la misma, se abordarán distintas perspectivas sobre la temática junto a profesionales especializados, compartiremos experiencias y contaremos con testimonios de vida que nos invitan a pensar el acompañamiento, la prevención y la recuperación desde una mirada humana y cercana.