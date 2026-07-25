LRF Senior – F6: Libertad goleó y define de local

En su primera participación oficial, el Senior de Libertad en la Liga Rafaelina cayó solamente una vez y fue ante Sportivo Norte. Luego terminaría consagrándose campeón pero esa fue una espina que quedó… hasta hoy ya que se tomaron revancha y superaron al elenco rafaelino por 6 a 1.

Pero además, este triunfo vino con goleada y un premio extra ya que alcanzaron a Atlético Rafaela en el segundo puesto y van por el Bicampeonato, puesto que la Crema quedará libre en la Última Fecha.

El partido disputado en San Vicente se construyó en victoria a través de las conquistas de: Pueyo, López, Bolzico, Crespín y Orlanda (2).

De este modo, el elenco de Rubén Bucci suma 11 unidades. Deportivo Susana con 12 puntos manda y se enfrentará a Bochazo que tiene 9 unidades.

Los aurinegros son nuevamente grandes candidatos y se enfrentarán a Bella Italia (apenas cosechó 1 punto) en el cierre del certamen.