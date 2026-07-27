LRF Clausura – F1: El campeón comenzó con un triunfo la defensa del título

Tan solo siete días después de haberse quedado con el título de Campeón del Torneo Apertura, Unión volvió a competir, nuevamente de local. Ahora fue por la Primera Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol, recibiendo a Atlético de Rafaela.

La defensa del título recientemente conseguido fue con triunfo por la mínima, a través del gol conseguido por Kevin Muñoz a los 32 minutos de la primera parte.

De esta forma, el albiverde sumó tres puntos importantes para sostener el envión que mostró en el tramo final del campeonato anterior y estirar el buen momento que están disfrutando sus hinchas.