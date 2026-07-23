El municipio inició un relevamiento del Patrimonio Histórico de SanCor

La Municipalidad de Sunchales inició días atrás el relevamiento del Patrimonio Histórico que conserva el museo ubicado en la Casa Central de la cooperativa SanCor. La actividad se desarrolló en el marco de una política orientada a preservar la memoria y la identidad colectiva de la ciudad. La iniciativa responde a una decisión del intendente Pablo Pinotti de avanzar en acciones destinadas a preservar el patrimonio histórico local.

De la recorrida participaron Ariel Balderrama, responsable del Museo Municipal «Basilio María Donato»; Walter Guglielmone y Danilo Grazziutti, ex trabajadores a cargo de los espacios de comunicación y de las visitas a la planta; Ana María Mitri y Nelly Ángela Mitri, nietas del recordado cooperativista e impulsor de la entidad, Juan B. V. Mitri; y Lucila Prono e Ignacio Pacheco, Coadministradora y representante de la Sindicatura, respectivamente.

El museo de la cooperativa es un espacio que conserva parte de la historia del desarrollo productivo, cooperativo y social de Sunchales.

Se analizó el estado en el que se encuentra actualmente el acervo histórico y cultural de la láctea, así como también otros elementos que se ubican en distintos espacios internos y que cargan con un importante valor histórico sunchalense.