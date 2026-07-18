LRF: Unión se consagró campeón del Apertura

El equipo de Primera División dirigido por Marcelo Milanese, venció 3 a 1 a Libertad de Clucellas, con goles de Kevin Muñoz x2 y Facundo Bertero. De esta forma cumplió con su parte y no tuvo que estar atento a lo que acontecía en Aldao, en donde la BH también le dio una mano al empardar con el Deportivo en 2.

La tarde no arrancó bien para los locales, que se encontraron abajo en el marcador pero que, con el paso del tiempo, pudieron primero igualarlo y luego darlo vuelta para el delirio de los presentes.