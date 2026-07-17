LRF – F17: Unión busca dar la vuelta ante su gente

Unión buscará, este sábado ante su gente, dar la vuelta. Sabe que en esta 17º y Última Fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol, tiene la ventaja en la Tabla de posiciones por lo que no solamente depende de si mismo sino que incluso con un resultado adverso puede campeonar de igual forma.

Todo se resolverá en simultáneo entre el Bicho Verde y la BH, uno en el «Estadio de la Avenida» y otro en cancha del Deportivo Aldao. Los rafaelinos saben que tienen que ganar y esperar por un traspié de Unión ya que están un punto por detrás.

Quilmes vs. Libertad (14h. Reserva y 15.30h. en Primera).

Unión vs. Libertad Estación Clucellas (14h. Reserva y 15.30 en Primera).

Deportivo Aldao vs. Ben Hur (14h. Reserva y 15.30h. en Primera).

Senior – Clausura F5

El Senior de Libertad también tendrá actividad oficial, será por la Quinta Fecha, en el predio del Autódromo de Atlético Rafaela. Allí buscará defender la cima de la tabla de posiciones ante Bochófilo Bochazo, un rival complicado.

13.30h: Sportivo Norte vs. Deportivo Susana.

14.45h: Bochófilo Bochazo vs. Libertad.

16h: Atlético de Rafaela vs. Deportivo Bella Italia.