LRF – F17: Libertad cayó con Quilmes en Rafaela

En el cierre del Campeonato Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol, Libertad sumó un traspié en Rafaela al visitar a Quilmes.

Si bien los sunchalenses se imponían por 2 a 0 en el primer tiempo a partir de los tantos convertidos por Jair Triverio, en el complemento, el Cervecero se recuperó y no solamente descontó y empardó sino que terminó imponiéndose en el partido por 3 a 2.

De esta manera, los Cañoneros cerraron un certamen irregular, en el cual por momentos hilvanaron buenos resultados pero que en el final no pudieron sostener el ritmo de los punteros, culminando octavos, con 25 puntos, a 17 unidades del campeón.