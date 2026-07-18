Los 140 años de Sunchales desembarcan en SunchalesHoy

A tres meses del 19 de octubre, la evocación de los 140 años de la Tercera y definitiva Colonización de Sunchales comienza a vivirse en SunchalesHoy.

A partir de este domingo, iremos publicando una serie de textos y de producciones propias con una fuerte carga histórica y emotiva, parte de los cuales, aquí adelantamos.

Donato, siempre presente

Tal como hicimos tiempo atrás con «Recordando el pasado», nuestro Basilio María Donato regresa ahora con «Sunchales del pasado». Se trata de una serie de publicaciones que efectuó en el diario La Opinión de Rafaela, a partir del año 1947.

Los mismos referencian hechos que acontecieron en el transcurso de 1917 y años posteriores. Esto quiere decir que históricamente son de tres décadas antes de los que ya difundimos en nuestro sitio.

Chela Lamberti y Steigleder

Chela Lamberti, una de nuestras columnistas, nos acompañará a partir de lo que será la publicación de uno de sus libros. El mismo pasará a estar disponible en nuestra Biblioteca, para que pueda ser aprovechado como material auténticamente sunchalense.

Se trata de «Lo llamarán Fundador», texto que evoca la figura de quien cumpliera el rol de agrimensor y que luego pasara a ser una de las figuras históricas determinantes para nuestra ciudad.

Historia en 140

Sin lugar a dudas, el desafío más grande, puesto que se trata de evocar situaciones, figuras y eventos que nos atraviesan, de manera ficcionada pero redactados en exactamente 140 palabras.

Luego tendremos el aporte de la tecnología para, Inteligencia Artificial mediante, poder tener ilustraciones que complementen cada uno de estos conceptos, de estos pequeños fragmentos históricos y novelados.

Lo que pudimos ser

No se tratará todo de contenido histórico puramente antiguo. También repasaremos algunos elementos más recientes pero que no llegaron a ver la luz.

A lo largo de las décadas, hemos tenido varios mandatarios que pensaron en grande, proyectando y creyendo en hacer de Sunchales un lugar mejor. Todos tienen algo en común: no llegaron a concretarse y en muchos casos ni siquiera fueron más allá del papel.

Será un buen ejercicio cerrar los ojos y pensar en «lo que pudimos ser» si contábamos con algunas de estas construcciones o desarrollos que se pensaron.