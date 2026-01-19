Piden incluir varias obras públicas para Sunchales en el próximo Presupuesto de la Provincia

Así lo hizo saber la oficina del Senador Alcides Calvo, desde donde indicaron que han elevado la solicitud para que diversas obras sean contempladas en el Presupuesto del año en curso. Entre los pedidos, se encuentran varias que estarían impactando de forma directa en nuestra ciudad, tal el caso de la nueva Escuela Técnica, la posta del Servicio 107 y otras de la zona rural circundante.

En los argumentos, se detalla la importancia de cada una de las obras para los municipios y comunas del Departamento Castellanos, manteniendo así la atención en el desarrollo territorial desde el punto de vista productivo, sanitario, educativo y social.

Dentro de la infraestructura mencionada -indicaron- se destaca como obra estratégica la finalización de la obra de ampliación del hospital «Dr. Almícar Gorosito» y posta del servicio 107 en nuestra ciudad, una obra que se revaloriza luego de la concreción del nuevo hospital regional «Jaime Ferré» en Rafaela y que es pensada como una solución a la atención sanitaria tanto para la ciudad de Sunchales y la región convirtiéndose en una alternativa para descomprimir el hospital regional brindando atención a las localidades del norte departamental y provincial.

De la misma manera se incluyó la tan ansiada finalización de la obra, que se encuentra en ejecución, del edificio propio para la escuela Técnica N°565 “Nikola Tesla” de Humberto Primo, lo que significa un gran avance en materia educativa para la región, ampliando la capacidad de incorporar alumnos y docentes. En el mismo sentido se solicitó incluir la creación de Escuelas Técnicas en las ciudades de Sunchales y Frontera, mientras que en Rafaela la construcción de la Escuela Multinivel de Barrio Mora y el Jardín de Infantes de Barrio Belgrano. Obras de desagües urbanos y rurales como así también un nuevo edificio para el MPA (Ministerio Público de la Acusación)

En materia de infraestructura vial, haciendo foco en la conectividad de las comunas con los centros urbanos y la posibilidad de brindar a los vecinos una transitabilidad permanente así como también una alternativa a la producción para el transporte de los distintos productos primarios se solicita la inclusión de la Pavimentación de la Ruta Provincial N° 70 S, tramó Aurelia – Bella Italia, así como también la Ruta Provincial N° 80S, tramo Tacural – Tacurales, Ruta Provincial N° 67S, tramo Santa Clara de Saguier – Saguier, Ruta Provincial N° 13 tramo Plaza Clucellas – Saguier – Ruta Provincial N° 70, Ruta Provincial N° 22, tramo Eusebia, Colonia Bicha, Ruta Provincial N° 48, tramo Esmeralda – Garibaldi, y de la misma manera las repavimentaciones de trazas de gran relevancia como RP N° 70 tramo Vila – Límite con la Pcia de Córdoba, RP N° 22 tramo Bauer y Sigel – RP N° 70 Coronel Fraga, RP N° 280s tramo RN 34 – RP 22 Eusebia y RP N° 13 tramo RN 34 Ataliva – Virginia – San Cristóbal.