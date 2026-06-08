Museum Week 07: proyección, impacto, futuro

Un Museo que no mira hacia su pasado, es incapaz de pararse de cara al futuro. Necesitamos sostener nuestra historia para, completándola y revalorizándola, ser capaces de encontrar caminos futuros de crecimiento y expansión.

En esta semana nos encontramos con múltiples ejemplos de como, la tecnología de hoy, puede darle una mano a la tecnología de ayer que descansa en nuestras repisas.

Será la amalgama de ambas la que nos permita sostener en la práctica la frase de Basilio María Donato: “Cada pueblo tiene su historia, solo hace falta alguien que la cuente”.

Es esa esperanza la que nos motiva e impulsa, la que será nuestro motor para sostener, avanzar y crecer juntos.