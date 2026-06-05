Museum Week 05: Museos por el planeta

(Por: Luciana Sinner *) – Los Gigantes Verdes: una historia viva entre hojas.

Los Gigantes Verdes forman parte de la identidad de Sunchales. Este conjunto de árboles centenarios, declarado Patrimonio Cultural de la ciudad dentro de la categoría “Jardines Históricos”, representa mucho más que un espacio verde: es un lugar donde conviven la memoria, la naturaleza y la vida comunitaria. Durante generaciones, sus frondosas copas dieron refugio a las aves que colmaban de cantos los atardeceres de verano. El susurro de sus hojas acompañó encuentros, juegos, caminatas y momentos compartidos por vecinos y vecinas, convirtiéndose en testigo silencioso de innumerables historias.

Cuidar este Patrimonio es preservar una parte de nuestra historia. En tiempos en que las ciudades cambian, crecen y se transforman, estos espacios nos recuerdan la importancia de mantener vivas las huellas del pasado. Además de su valor histórico y cultural, Los Gigantes Verdes cumplen una función ambiental fundamental: actúan como un verdadero pulmón verde para la ciudad, ofreciendo un refugio natural en medio del entorno urbano. Protegerlos es también protegernos: es resguardar el vínculo con la naturaleza, cuidar nuestra calidad de vida y garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de la misma sombra, la misma belleza y el mismo sentido de pertenencia que hoy nos une.

Son un legado que hemos recibido y una responsabilidad que debemos asumir. Su conservación no solo significa proteger árboles; también resguarda recuerdos, valores y experiencias que forman parte de la construcción colectiva de nuestra comunidad. Porque pensar en el patrimonio es también pensar en quienes vendrán después de nosotros, y en la ciudad que queremos dejarles: una ciudad que valore sus raíces, cuide su presente y proyecte su futuro.

Hay lugares que cuentan la historia de una comunidad. Los Gigantes Verdes la siguen escribiendo cada día. Cuidarlos es honrar nuestras raíces, fortalecer nuestro vínculo con la naturaleza y reafirmar el compromiso de construir una Sunchales más consciente, más verde y más humana.

(*) – Maestría en Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (UTN).

Grado en Ingeniería Ambiental (UNL).