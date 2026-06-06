Museum Week 06: Diversión en el Museo

Experiencia, juego, usos no tradicionales.

Teniendo en cuenta las visitas de delegaciones escolares, este año implementamos una serie de acciones que tienen dos partes: primero, nos acercamos a los establecimientos educativos para dialogar con los docentes e ir coordinar cómo será la recorrida, qué objetos y elementos mostraremos y cómo encararemos la guía que se les dará a los visitantes; luego, desarrollamos juegos y actividades que actúen como repaso y cierre de las mismas.

Aquí dejamos un ejemplo de lo que hemos preparado, con el clásico juego de encontrar las seis diferencias:

1- Fotografía del año 1949, mujeres en la plaza.

2- Misma fotografía pero en blanco y negro.

3- A la imagen, se le agregaron seis elementos nuevos que deben ser encontrados.

También hicimos Sopas de Letras, con palabras claves relacionadas al proceso de inmigración, imágenes para colorear con nuestra Berlina y otros elementos, juegos de cambios de letras con mensajes ocultos y más…

¿Se animan a buscar las diferencias en la imagen? Si logran encontrar las 6, en comentarios, posteen: Logrado. Reservemos las respuestas para que todos puedan jugar con un pedacito de nuestra historia.