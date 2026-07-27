Protección Civil amplía la articulación con el sector rural para fortalecer la prevención ante el fenómeno de El Niño

Con la vista puesta en el escenario climático que se prevé para el último trimestre a partir de la llegada del fenómeno El Niño, dando continuidad al trabajo de planificación, coordinación y prevención, días atrás representantes de Protección Civil articularon una reunión con el sector rural.

La convocatoria se amplió al sector rural, contando con la participación de productores agropecuarios, representantes de la Sociedad Rural, propietarios de establecimientos rurales y actores vinculados a la producción, con el objetivo de compartir información actualizada, analizar posibles escenarios y coordinar acciones preventivas.

Del encuentro, a su vez, participaron miembros del Gobierno local, tal el caso del Intendente Pablo Pinotti; el secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Lattanzi; la secretaria de Producción y Empleo, Eugenia Gamero; el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad, Fabián Bongiovanni; junto a integrantes de la Junta Local de Protección Civil y representantes de distintas instituciones.

Durante la reunión, los referentes del sector rural realizaron aportes, plantearon inquietudes y compartieron propuestas vinculadas a la prevención y la respuesta ante posibles eventos climáticos. Desde el Municipio se valoró la participación de todos los presentes y se confirmó que las sugerencias y los pedidos serán considerados en la planificación de las próximas acciones.

Asimismo, se acordó avanzar con nuevas reuniones específicas junto al sector agropecuario para profundizar el análisis de las distintas situaciones planteadas y continuar construyendo, de manera articulada, las estrategias de prevención y respuesta que demanda el escenario previsto por el fenómeno de El Niño.