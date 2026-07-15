Concejo: Banco Nación y Municipalidad tendrían un preacuerdo de conciliación

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona en la mañana del jueves 16 de julio, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.
Notas oficiales
Tipo: Nota Oficial
Autoría: Agencia EPE Sunchales.
Asunto: Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 1371.
Peticiones y asuntos particulares
Tipo: Nota Particular
Autoría: Víctor Díaz.
Asunto: Requiere intervenciones en materia de salud mental para niños y adolescentes.
Tipo: Nota Particular
Autoría: Vecinos barrio Cooperativo.
Asunto: Remiten reclamo para el ordenamiento y limpieza de desagües pluviales en el barrio Cooperativo.
Proyectos presentados
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Aprueba el preacuerdo conciliatorio y de pago celebrado entre la Municipalidad de Sunchales y el Banco de la Nación Argentina.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Modifica los artículos Nº 49 y 53 de la Ordenanza Nº 2989 (Régimen Tributario Municipal).