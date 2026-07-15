Concejo: Banco Nación y Municipalidad tendrían un preacuerdo de conciliación

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona en la mañana del jueves 16 de julio, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Notas oficiales

Tipo: Nota Oficial

Autoría: Agencia EPE Sunchales.

Asunto: Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 1371.

Peticiones y asuntos particulares

Tipo: Nota Particular

Autoría: Víctor Díaz.

Asunto: Requiere intervenciones en materia de salud mental para niños y adolescentes.

Tipo: Nota Particular

Autoría: Vecinos barrio Cooperativo.

Asunto: Remiten reclamo para el ordenamiento y limpieza de desagües pluviales en el barrio Cooperativo.

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Aprueba el preacuerdo conciliatorio y de pago celebrado entre la Municipalidad de Sunchales y el Banco de la Nación Argentina.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Modifica los artículos Nº 49 y 53 de la Ordenanza Nº 2989 (Régimen Tributario Municipal).