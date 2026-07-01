Concejo: Nueva Sesión Ordinaria

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el jueves 2 de julio, desde las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Notas oficiales

Tipo: Nota oficial

Autoría: Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática.

Asunto: Remite informe trimestral abril – junio correspondiente a la Ordenanza Nº 3108.

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Aprueba contrato de comodato entre la Municipalidad de Sunchales y la Asociación Civil Misión Owen.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Fernando Cattaneo.

Adhesión: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita a la Empresa Provincial de la Energía información referida al alumbrado público de la ciudad de Sunchales.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita información al Departamento Ejecutivo Municipal referida a la empresa prestadora del servicio de transmisión de imágenes al centro de monitoreo.

Tipo: Declaración

Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino, Brenda Torriri, Juan Ignacio Astor, José Delmastro y Sebastián Nicolau.

Asunto: Declara de Interés Social y Educativo la presentación del libro «Cooperativas Escolares y Parques Viales: construyendo cultura de Paz», a cargo de Liliana Peretti y Alicia Torassa.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo el detalle de los contratos de alquiler, montos recaudados y estado de ocupación de los locales de la Terminal de Colectivos.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Dispone la realización del proyecto «Recambio de Alumbrado Público Etapa 6» y crea una contribución por mejoras destinada a la financiación parcial de la obra.