Concejo: Nueva sesión con obras, pedidos e informes

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona en la mañana del jueves 13 de agosto, desde las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Notas oficiales

Tipo: Nota oficial

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Remiten copia del auto interlocutorio dictado en el marco de los autos caratulados «Caglieris Cintia y otros c/ Municipalidad de Sunchales s/ acciones colectivas».

Peticiones y asuntos particulares

Tipo: Nota institucional

Autoría: Presidente Samco Sunchales.

Asunto: Solicita reunión conjunta con el Dem, para exponer la situación económica y financiera que atraviesa el Samco.

Tipo: Nota particular

Autoría: Ignacio Costi Socio Sucoplas Sas.

Asunto: Solicitan reunión por considerarse perjudicados en el desarrollo de su actividad.

Tipo: Nota institucional

Autoría: Soem Sunchales.

Asunto: Remiten notificación dirigida al Sr. Intendente, referida al nuevo acuerdo paritario que establece la política salarial para los Municipios de la provincia.

Tipo: Nota institucional

Autoría: Cooperativa de Agua Potable de Sunchales.

Asunto: Remiten en copia de anteproyecto, dirigido al Sr. Intendente, modificatorio de la Ordenanza N° 3282.

Orden del día

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Dispone la realización del proyecto «Recambio de Alumbrado Público Etapa 6» y crea una contribución por mejoras destinada a la financiación parcial de la obra.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Faculta al Sr. Intendente a realizar los actos necesarios para la instrumentación de convenios con la Dirección Provincial de Vialidad.

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Crea la Comisión Municipal de Asuntos Rurales.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Crea el Estatuto del Docente Municipal.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo informe y aclare la situación generada respecto al pago de los haberes de los miembros del Concejo Municipal.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo el detalle de los montos destinados a contratación de hotelería, motivos que dieron origen a las contrataciones y facturas de pago de dichos servicios.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Tribunal de Cuentas de la provincia, un informe del estado de situación de las rendiciones de cuentas de la Municipalidad de Sunchales, correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Reitera la Minuta de Comunicación N° 1374, solicita al DEM copia íntegra del expediente administrativo correspondiente a la licitación pública N° 04/25.