Tenistas liberteños destacados en la región

Con la organización del club 9 de Julio, este fin de semana, Marcos Ceballos se sumó al certamen logrando una muy buena perfomance, la cual le permitió quedarse con el título dentro de la categoría «B».

En la Primera Fase venció a Franco Ramírez 2/6, 6/3 y 12/10 en un partido sumamente parejo que lo lleno de mucha confianza para el resto de la competencia.

El otro cotejo no se disputó por la ausencia de uno de sus rivales, por eso, avanzó a Semifinales como primero en su zona. Ya en la instancia de Semifinal semis superó a Gonzalo Villarreal 6/2, 4/6 y 10/6.

En la final se impuso sobre Gianluca Tesio por 6/2, 1/6 y 10/5.

Los más chicos dijeron presente en Brinkmann y Morteros

Por su parte, los más chicos de esta disciplina se trasladaron hasta Brinkmann y Morteros, donde tomaron parte de una nueva Fecha de la Liga Litzo, por nivel rankeado, logrando buenas actuaciones.

En Brinkmann

Juan Cruz Monteleone – Campeón en categoría C Varones.

Josefina Perazzo – Subcampeona en categoría Sub 10 Mixta.

Baltazar Cipolatti – Primera ronda en categoría Sub 10 Varones.

En Morteros