Bochas: El Belgrano tuvo su encuentro de Infantiles

Con la organización del club de Bochas Belgrano, el fin de semana se desarrolló su Encuentro de Infantiles, en el cual se dieron cita 26 parejas de diferentes lugares de la región.

Todos compitieron en tres categorías, logrando los siguientes resultados:

Categoría Sub 9 (5 equipos)

1° Puesto – San Guillermo: Dino Guevara y Joaquín Hilguero.

2° Puesto – Morteros: Alma Ramallo Yfran, Isaías Albarracín y Zoe Ibañez.

3° Puesto – San Guillermo: Maximiliano Serrano y Enzo Bravo.

4° Puesto – San Guillermo: Mateo Acosta, Nahiara Romero y Francisco Motturs.

Categoría Sub 12 (17 equipos)

1° Puesto – Belgrano Sunchales: Thiago Bonhome y Laureano Ponte – DT Benjamín Ponte .

2° Puesto – Altos de Chipión: Nazareno Cornaglia y Aquiles Gigena.

3° Puesto – San Guillermo: Bruno Mansilla y Thian Anderegger.

4° Puesto – Morteros: Lorenzo Lagna y Santino Ibañez.

Categoría Sub 15 (4 equipos)

1° Puesto – Belgrano Sunchales: Juan Linares y Bautista Bonhome – DT Leandro Ponte.

2° Puesto – Porteña: Morena Pérez y Melina Mursone.

3° Puesto – San Guillermo: Dilan Guevara y Victoria Cejas.

4° Puesto – Porteña: Morena Giurda y Benjamín Tramontana.