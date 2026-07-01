Sunchalense condenado a 16 años de prisión por abuso sexual

(Por: Julio Armando – Para: Rafaela Noticias) – En la mañana de este miércoles se desarrolló en la Sala de Audiencias N.º 2 de los Tribunales de Rafaela un procedimiento de juicio abreviado en el que un hombre identificado como C. L. fue condenado a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos contra la integridad sexual cometidos en la ciudad de Sunchales.

La audiencia fue presidida por el juez Nicolás Stegmayer, mientras que la acusación estuvo a cargo de la fiscal Favia Burella. El acuerdo alcanzado entre las partes fue homologado por el magistrado, quien dictó la sentencia correspondiente.

De acuerdo con la resolución judicial, el condenado fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 13 años, agravado por la situación de guarda y convivencia (ya que era la hija de su pareja), imponiéndosele una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales previstas en el Código Penal.

El hombre permanece detenido desde hace aproximadamente tres años, período durante el cual transitó el proceso judicial que culminó con el acuerdo de juicio abreviado.

Una investigación de gran complejidad

La investigación desarrollada por el Ministerio Público de la Acusación permitió reconstruir una serie de hechos de extrema gravedad ocurridos en Sunchales y reunir las pruebas necesarias para arribar al acuerdo que evitó la realización del juicio oral. Durante la pesquisa también se detectó una maniobra mediante la cual el ahora condenado habría intentado entorpecer la investigación. Según surgió de la causa, procuró sustituir su persona, pidiéndole a un conocido que se haga pasar por él, para someterse a una extracción de sangre destinada a una pericia genética, con el objetivo de alterar el resultado de un estudio de ADN. La maniobra fue advertida durante la investigación y no llegó a concretarse. Posteriormente, las pericias genéticas permitieron esclarecer los hechos investigados.

La pericia fue ordenada a raíz del embarazo de la menor. No obstante, el estudio confirmó una circunstancia de mayor gravedad: la paternidad correspondía al hijo del imputado, de 14 años, quien también abusaba de la víctima. Debido a su edad, el adolescente no fue imputado en la causa.

Con la homologación del procedimiento abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad penal por el delito atribuido y aceptó la pena acordada con la Fiscalía, lo que permitió dar por concluido el proceso sin necesidad de realizar un juicio oral y público.

La sentencia quedó a cargo del juez Nicolás Stegmayer, quien dispuso además diferir el cómputo legal de la pena para la etapa procesal correspondiente.