Ataque a la Comisaría: Excarcelaron a dos de los imputados

(Por: Rafaela Noticias) – El juez Nicolás Stegmayer dispuso la excarcelación de Thiago Nicolás Gorosito y Julio Gorosito Ricarte, en el marco de una audiencia que se llevó adelante en los tribunales de Rafaela, donde los doctores Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Plaza actuaron como defensores de los imputados, en tanto que el Dr. Juan Manuel Puig intervino como fiscal.

Los nombrados están acusados de haber participado, junto a David Derfler y a otros tres sujetos, el pasado 28 de marzo, de un ataque a la Comisaría 3ª de Sunchales, donde provocaron daños en la sede policial y en dos móviles que estaban estacionados en el lugar. Se les atribuyó en ese momento la coautoría de los delitos de daño calificado y atentado a la autoridad agravado por la participación de más de tres personas.

Desde entonces, los tres detenidos se encontraban en prisión preventiva, situación que el fiscal Puig intentó lograr que se extendiera. No obstante, los defensores plantaron que tanto los Gorosito como Derfler actuaron bajo los efectos de consumos problemáticos: los tres son adictos a las drogas y ese día habían consumido un cóctel de alcohol y pastillas, según explicó Degiovanni.

Además, los defensores puntualizaron que al menos dos de ellos no registran antecedentes condenatorios. No obstante, el fiscal recordó que Derfler ya había incumplido medidas alternativas en otro caso.

Finalmente, Stegmayer dispuso la liberación con medidas alternativas -entre ellas, la de iniciar tratamientos contra las adicciones que padecen- para Julio Gorosito y Thiago Gorosito, en tanto que Derfler continuará en prisión preventiva.