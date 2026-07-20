El Fútbol Femenino del barrio Moreno tuvo una gran experiencia en Paraná

Las niñas, integrantes del fútbol femenino del Barrio Moreno, dijeron presentes en el torneo «Rey de Copas», disputado en Paraná, asistiendo con dos categorías.

En ambas tuvieron un gran desempeño ante equipos de renombre nacional, culminando en las dos participaciones en el tercer puesto de la Copa de Oro.

La Categoría Sub12 perdió la Semifinal ante River Plate. En tanto, la Categoría Sub10, cayó en el partido de la misma instancia con San Agustín de Santa Fe.

Más allá de lo positivo de esta participación, se resaltó el haber sumado una importante experiencia a lo largo de varios días de competencia.