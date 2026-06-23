LRF Inferiores – F1: Arrancó el Clausura con buenos resultados

Este fin de semana, se puso en marcha el Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. Por el lado de Libertad, los chicos tuvieron muy buenas actuaciones ante Argentino FBC. Por su parte, los chicos de Unión se midieron con Ferrocarril del Estado de Rafaela.
Prenovena:
– Unión 1 (Cinturión) vs. Ferro 0.
– Libertad: El rival no se presenta.
Novena:
– Unión 2 (Tejeda y Díaz) vs. Ferro 0.
– Libertad: El rival no se presenta.
Octava:
– Unión 1 (Linares) vs. Ferro 2.
– Argentino 0 vs. Libertad 5 (Bussi, Espíndola, Moreyra, Ballari y Oviedo).
Séptima:
– Unión 2 (Cinturión y Vásquez) vs. Ferro 2.
– El rival no se presenta.
Sexta:
– Unión 3 (Griotti, Enrici y Barraza) vs. Ferro 0.
– Argentino 1 vs. Libertad 4 (Barbero, Domínguez, Ballari y Castillo).
Quinta:
– Unión 2 (En contra y González) vs. Ferro 0.
– Argentino 1 vs. Libertad 5 (Gudiño, González x3 y Yosviak).