LRF Inferiores – F2: Actividad para los chicos de la ciudad

Este fin de semana, se disputó la Segunda Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol. Unión se midió con sus categorías ante Independiente de San Cristóbal, mientras que Libertad hizo lo propio ante Atlético de Rafaela.
Infantiles
Categoría 2017
Unión 3 (Pautasso Matías x2 y Ruffini Genaro) vs. Independiente SC 0. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Independiente SC 0.
Categoría 2016
Unión 5 (Machaca Nazareno, Gigena Felipe, Muñoz Lorenzo, Sosa Vicente y García Ulises) vs. Independiente SC 0. Tercer Tiempo: Unión 2 (Gigena Felipe y Villanueva Tomás) vs. Independiente SC 0.
Categoría 2015
Unión 3 (Kañevsky Mateo, Chiavazza Giovanni y Perren Jano) vs. Independiente SC 1. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Independiente SC 2.
Categoría 2014
Unión 2 (Farías Federico y Cerri Lorenzo) vs. Independiente SC 2. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Independiente SC 1.
Inferiores
Prenovena:
– Libertad 1 (Diego Rodríguez) vs. Atlético Rafaela 2.
Novena:
– Independiente SC 0 vs. Unión 0.
– Libertad 0 vs. Atlético Rafaela 0.
Octava:
– Independiente SC 2 vs. Unión 4 (Linares, Heit, Russo y Galván).
– Libertad 0 vs. Atlético Rafaela 1.
Séptima:
– Independiente SC 0 vs. Unión 0.
– Libertad 1 (Dylan Moreyra) vs. Atlético Rafaela 2.
Sexta:
– Independiente SC 0 vs. Unión 0.
– Libertad 1 (Lorenzo Alloatti) vs. Atlético Rafaela 2.
Quinta:
– Independiente SC 0 vs. Unión 6 (Scarafía x2, Autino, Cuello, Magliano y Moretti).
– Libertad 0 vs. Atlético Rafaela 1.