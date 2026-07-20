Running: Sunchalenses presentes en Castellanos

Con la organización del club Atlético Belgrano y las calles de la localidad de Castellanos como escenario, en la jornada de ayer se realizó la primera edición de la Carrera Castellanos.
La misma estuvo planteada en cinco y diez kilómetros de distancia, contando con postas de hidratación, servicio de buffet y medallas para todos los participantes.
Los resultados de Fénix Running Team fueron los siguientes:
- 5 km – Mauro Bertero: 1° puesto categoría general – tiempo 20’12».
- 10 km – Nandi Hilbe: 3° puesto categoría general – tiempo 53’07».