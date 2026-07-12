Running: Sunchalenses destacados en el «Desafío San Vicente»

Con la participación de 170 atletas de toda la región, la primera edición de Desafío San Vicente se desarrolló de manera exitosa. La propuesta contó con diferentes modalidades, tal el caso de Caminata Recreativa, aprovechada por varios vecinos de esa ciudad como así también, las competitivas en 5 y 10 kilómetros.

No se registraron contratiempos en cuanto al recorrido por el circuito diseñado para la ocasión, destacando los corredores la organización en todo concepto. La fría mañana de domingo no impidió que los visitantes disfruten de la programación, que también tuvo propuesta para niños y adultos mayores.

La jornada se coronó con la premiación para cada categoría y el sorteo de muchos regalos entre todos los participantes. Cabe destacar que cada uno de los inscriptos se llevo tanto la remera de la competición como su respectiva medalla.

A continuación, repasamos los resultados del Fénix Running Team: