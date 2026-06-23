Running: Sunchalenses presentes en la región

Este fin de semana se llevaron a cabo varias carreras de running, el día sábado en la localidad de Brinkman representando a nuestra ciudad integrantes del grupo La Liga Run dijeron presente:

Distancia 10 km:

– Eliana Minetti: 2º puesto en su categoría.

– Yamila Franco: 4º puesto en su categoría.

En tanto, el domingo en Ataliva nos representaron:

Distancia 10 km:

– Juli Benítez: 1º puesto en la general.

– Ticiano Benavídez: 3º puesto en su categoría.

– José Delmastro: 2º puesto en su categoría.

También participaron. Agustín Chulo Reynoso, César López, Enrique Toselli y Cristian Mundino.

Sunchales Run, presente en Ataliva Corre

Este domingo, integrantes de Sunchales Run participaron de la prueba atlética Ataliva Corre, representando a nuestra ciudad con destacados resultados.

En la distancia de 10 kilómetros, Viviana Singer logró el 1° puesto en su categoría, demostrando una vez más su gran nivel y compromiso con el deporte.

Por su parte, Andrés Escobar completó los 10K mejorando su marca personal, reflejando el esfuerzo y la constancia que viene desarrollando en sus entrenamientos.

Sunchalenses presentes en la montaña

En el pasado mes de mayo han tenido una la llamativa y notable participación de 40 integrantes este nutrido grupo de La Liga compitiendo en distancias de 15, 24, 30 y 42 km. en el Cerro Champaquí (Cba), un terreno realmente muy duro y exigente demostrando el esfuerzo y el sacrificio, actitudes integradas en estos deportistas.

Es este un deporte que ha crecido notablemente, incorporándose progresivamente nuevos integrantes, quienes mediante un seguimiento personal desarrollan diferentes programas, respetando los tiempos y los objetivos de cada uno, acompañándolos y haciendo de esta actividad un culto para una vida saludable, de esparcimiento, de crecimiento y de superación.