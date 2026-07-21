Conformaron la Junta de Protección Civil Municipal

Como parte de las acciones que se adoptan en el marco organizativo local, de cara a lo que promete ser una segunda mitad de año marcada por inclemencias climáticas extraordinarias, días atrás el Municipio conformó la Junta de Protección Civil.

De esta manera, se definieron roles y actuaciones -mediante la Resolución Nº 4380- que serán cumplidas por los representantes de distintos sectores de la ciudad a fin de ofrecer respuestas coordinadas. Además, también se adoptó la Resolución Nº 4383 a través de la cual se aprueba el «Manual Operativo de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo» en relación al «Fenómeno ENOS y Otras Emergencias Hidrometeorológicas».

La Junta se encuentra conformada por los integrantes del Gabinete, así como también concejales y representantes de distintas instituciones intermedias de la ciudad, tal el caso de Policía, Los Pumas, Bomberos y Hospital.

A continuación, reproducimos la Resolución N° 4380/2026

VISTO:

La Ley Provincial N° 8094/1977, sus modificatorias y complementarias y la Ordenanza Municipal N° 1920/2009; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley Provincial de Defensa Civil N.° 8094 y modificatorias, establece en su Artículo 7, la Responsabilidad de los Intendentes municipales: «Los intendentes municipales, dentro de su jurisdicción territorial, tendrán la misma responsabilidad que la establecida en el Artículo 3° para el Gobernador de la Provincia, debiendo cumplir las directivas e instrucciones que éste imparta», teniendo a su cargo, en consecuencia, «la planificación, organización, promoción, control y dirección de la defensa civil, y eventualmente, la conducción de las operaciones de emergencia» dentro del ámbito municipal.-

Que la mencionada Ley determina, en el Artículo 14, que «el Intendente Municipal será asistido por la Junta Municipal de Defensa Civil», para el cumplimiento de la responsabilidad establecida en el Artículo 7, siendo presidida por el Intendente e integrada por funcionarios municipales, representantes de organismos oficiales y dirigentes de entidades privadas cuyas actividades tengan vinculación con la defensa civil.-

Que la Ordenanza Municipal N.° 1920/2009, en consonancia con la Ley Provincial, crea el Sistema de Protección Civil de la Municipalidad de Sunchales, y constituye la Junta Municipal de Protección Civil, determinando sus integrantes.-

Que se torna necesario dejar expresamente establecida la conformación de la mencionada Junta Municipal.-

Por todo ello,

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756:

RESUELVE:

Artículo 1°: Determínese la integración de la Junta de Protección Civil Municipal, a partir del día 06 de julio de 2026, de la siguiente forma:

PRESIDENTE (Intendente): Pablo Pinotti – Intendente@sunchales.gov.ar

VICEPRESIDENTE (Presidente del Concejo Municipal): Fernando Cattaneo – concejo@concejosunchales.gob.ar

SECRETARIO (Funcionario designado por el Intendente Municipal): Fabian Bongiovanni – subse.seguridad.sunchales@gmail.com



VOCALES PERMANENTES: Todos los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal – Andrea Ochat, Luis Zamateo, Daniel Bernini y Eugenia Gamero.

Concejales y Concejalas: concejo@concejosunchales.gob.ar – Juan Ignacio Astor, Brenda Torriri, José Delmastro, Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Jefe de la Comisaría N° 3 de Sunchales.

Comisario Mariano Lionetto – cria3ra-sunchales@santafe.gov.ar

Comisario Supervisor Maximiliano Zurawski (Jefe de Zona de Inspección 3) – maxizura11@gmail.com

Jefe de la Guardia Rural «Los Pumas»: Subcomisario Omar Molina – seccion5sunchales@hotmail.com

Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Sunchales: Adrián Cravero – bomberos.sunchales@gmail.com

Director del Hospital «Dr. Almicar Gorosito»: Dra. Gabriela Astesana – samco.sunchales@gmail.com

Artículo 2°: Notifíquese la presente a los nombrados en el artículo precedente.-

Artículo 3°: Refréndese la presente por la Sra. Secretaria de Gobierno.-

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.-