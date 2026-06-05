Interés general SAT: Alerta Amarilla para el fin de semana 05/06/2026 Por Redacción SH 42 Compartir FacebookXWhatsAppEmail El Servicio Meteorológico Nacional renovó el Alerta Amarillo ante la posible ocurrencia de tormentas tanto para este sábado como domingo. Además, el pronóstico prevé la presencia de inestabilidad a lo largo de ambos días. TemasinestabilidadpronósticoSATSMNtormentas Compartir FacebookXWhatsAppEmail Relacionadas SAT: Alerta por tormentas para el sábado 04/06/2026 SAT: Regresa la niebla 30/05/2026 SAT: Alerta por neblinas 25/05/2026 Ultimas noticias Rotary Club y Amigo Fiel, en un nuevo Encuentro Anual Solidario 07/06/2026 Básquet U11: Unión tiene cuatro convocados participando 07/06/2026 Museum Week 06: Diversión en el Museo 06/06/2026