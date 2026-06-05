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SAT: Alerta Amarilla para el fin de semana

Por Redacción SH
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El Servicio Meteorológico Nacional renovó el Alerta Amarillo ante la posible ocurrencia de tormentas tanto para este sábado como domingo. Además, el pronóstico prevé la presencia de inestabilidad a lo largo de ambos días.

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