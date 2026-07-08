LRF Inferiores – F3: Buenos resultados aurinegros ante Sportivo Norte

Por la Tercera Fecha del torneo de la Liga Rafaelina de Fútbol, los chicos de Divisiones Inferiores de Libertad visitaron a sus pares de Sportivo Norte, logrando muy buenos resultados:
Novena:
Sportivo Norte 0 vs. Libertad 2 (Bastián Quiroga y Enzo Demaría).
Octava:
Sportivo Norte 0 vs. Libertad 3 (Noel Oviedo y Morgan Richiger x2).
Séptima:
Sportivo Norte 0 vs. Libertad 3 (Dylan Moreyra, Romeo Vargas y Santino Rojas).
Sexta:
Sportivo Norte 2 vs. Libertad 1 (Matías Ballari).
Quinta:
Sportivo Norte 1 vs. Libertad 2 (Ciro Abratte y Tiziano González).