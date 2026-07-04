LRF Senior – F4: Libertad se trepó a la punta

El plantel Senior del Deportivo Libertad logró en la jornada de hoy un importante triunfo por 2 a 0 ante Susana. Todo se desarrolló en las instalaciones de Hersilia, donde se disputó la Cuarta Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Los aurinegros, dirigidos por Rubén Bucci y Mario Ceballos, habían quedado libres y sabían que una victoria los catapultaba a lo más alto del certamen.

Los tantos llegaron de la mano de Bertero y López. Ahora, en cuatro Fechas, acumulan dos partidos ganados y un empate (el restante quedaron libres) y el sueño del bicampeonato está más vivo que nunca, aunque resta bastante tiempo por delante.