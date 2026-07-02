Vóley F: Las chicas de Libertad juegan doble certamen al mismo tiempo

Desde Libertad señalaron que el plantel mayor de vóley femenino está disputando de forma paralela dos competencias. Además, en ambas viene logrando un excelente andar.

Por un lado, avanzaron a la Final del Torneo Apertura de la Asociación Morterense. Vencieron 3 – 0 a Porteña y buscarán el campeonato ante el «9» de Morteros.

Pero además, sumaron un par de victorias fundamentales. En casa por la Copa Santa Fe, derrotaron a Unión de San Guillermo 3 a 0 y a Atlético San Jorge 3 a 1.

Después de las dos primeras jornadas, las conducidas por «Edu» Rodríguez se ubican en la segunda posición de la Zona «D», cuando resta una Fecha por jugares, la cual tendrá lugar en San Jorge y sólo el primer equipo clasificado avanzará a una nueva instancia.