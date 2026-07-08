Rescatan y trasladan a gato montés

En un nuevo e importante esfuerzo de preservación, la Municipalidad de Sunchales, a través del equipo de profesionales del Cemus, coordinó con éxito el rescate y traslado de un ejemplar de gato montés (Leopardus geoffroyi) hacia la Granja «La Esmeralda» en la ciudad de Santa Fe. Este operativo fue posible gracias al gran compromiso de la vecina María Sol Núñez y su familia, quienes custodiaron y cuidaron al felino con total responsabilidad hasta asegurar su derivación.

​Desde el organismo municipal recordaron de manera firme que esta especie silvestre se encuentra estrictamente protegida por la legislación vigente, lo que prohíbe de forma absoluta su caza, comercio, transporte o tenencia como mascota. Las autoridades destacaron el trabajo articulado junto a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático provincial para garantizar un operativo seguro y eficaz.

​Por último, recordaron que este tipo de situaciones ponen de manifiesto la importancia de la prevención, la educación ambiental y el compromiso ciudadano en el cuidado de la fauna silvestre. Durante este año, es el segundo ejemplar por el que deben realizar este operativo. Asimismo, volvieron a subrayar que ante la aparición de animales de estas características se debe evitar su manipulación y dar aviso inmediato a las autoridades competentes, para garantizar tanto la seguridad de las personas como la preservación de las especies en su entorno natural.

El objetivo de “La Esmeralda” es restituir, siempre que sea posible, a los ejemplares a su ambiente natural, bajo criterios técnicos, sanitarios y ecológicos estrictos. Cada animal que ingresa pasa por un proceso de cuarentena y acompañamiento profesional.