Concejo: Organizan encuentro Regional de Concejos del Centro Oeste Santafesino

(Por: Prensa Concejo) – El Concejo Municipal de Sunchales informa que, junto al Cuerpo Legislativo de Rafaela, está organizando la realización de un Encuentro Regional de Concejos del Centro Oeste Santafesino, con el objetivo de convocar a concejales y personal de los Concejos Municipales con asiento en los Departamentos Castellanos y San Cristóbal (Rafaela, Sunchales, Frontera, San Vicente, San Cristóbal, Ceres, Suardi y San Guillermo).

La actividad se concretará en el inicio del mes de septiembre y su objetivo principal es dialogar y compartir saberes en torno a las reformas de la Constitución de la provincia de Santa Fe, la Ley Orgánica de Municipalidades y sus implicancias en los ámbitos legislativos.

En este marco, mañana martes, visitarán el Concejo de Sunchales la Presidenta del Cuerpo rafaelino, concejal Mabel Fossatti; así como también el secretario del Cuerpo Legislativo, Federico Audagna e integrantes que se desempeñan en dicho ámbito.