Jornada sobre Empleo y Discapacidad

La Municipalidad de Sunchales desde la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria invita a todos los interesados a participar de la Jornada de trabajo “Empleo y Discapacidad” a desarrollarse este miércoles a partir de la hora 8 en Oficina de Empleo (Balbín 333).

Dicho taller está destinado a comerciantes, consultoras, áreas de recursos humanos de empresas y representantes de asociaciones e instituciones empleadoras.

El temario a tratar es el siguiente: