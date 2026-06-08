A 8 años de Libertad, campeón de la Liga Argentina de Básquet

Antes de comenzar a desandar la temporada 2018 en la Liga Argentina (ex TNA), este Libertad conducido por Sebastián Saborido tenía una premisa en claro: sumar experiencia, darle rodaje a jugadores recientemente llegados e ir forjando una identidad de juego que a futuro y tras hacer base en esta categoría de ascenso, le permitiera soñar con regresa a la elite del básquet nacional.

Sin embargo, con el correr de los partidos, los protagonistas se fueron dando cuenta de que estaban para algo más. Se fue gestando un grupo muy rendidor, con roles claros e identificados para cada uno y así se fueron sucediendo las victorias que lo depositaron en la Final.

Frente a Libertad estaba nada menos que Estudiantes de Olavarría. En lucha por el ascenso, se encontraban dos que ya habían tenido un cruce similar pero en Liga Nacional, nada menos. Pura historia.

En un inexpugnable «Parque Guerrero», los Tigres dieron cátedra tal como en su propio estadio, consolidando una barrida y ratificando en este partido todo aquello que se había venido gestando.

Planilla completa del partido.