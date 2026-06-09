Se renovó el acuerdo por «Mi Primera Licencia»

En el Palacio Municipal se llevó a cabo días atrás la firma de un nuevo convenio para llevar adelante por otro año el curso «Mi Primera Licencia». Se trata de una iniciativa que reúne a la Municipalidad de Sunchales, las instituciones educativas de la ciudad y la Fundación Grupo Sancor Seguros para promover una conducción responsable desde la formación.

La jornada comenzó con la firma del acuerdo en el Salón Azul y continuó con el primer encuentro destinado a estudiantes secundarios, a cargo del especialista en seguridad vial Horacio Botta Bernaus.

Esta semana se continúa con las disertaciones que se efectúan para que los jóvenes puedan concluir con esta capacitación que les permite tener herramientas fundamentales al momento de desenvolverse en el día a día en la vía pública.