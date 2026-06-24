Tránsito interrumpido en avenida Belgrano por recambio de cañerías cloacales

La Municipalidad de Sunchales informa que permanecerá cerrada al tránsito la mano oeste de avenida Belgrano, con sentido de circulación hacia el sur, en el tramo comprendido entre José Ingenieros y 25 de Mayo (frente al Palacio Municipal), debido a los trabajos de recambio de cañerías cloacales que se están ejecutando en el sector.

La restricción se mantendrá hasta la finalización de la obra, ya que la reducción de la calzada podría generar riesgos para la circulación vehicular y peatonal.

Sabemos que esta situación puede ocasionar molestias y modificaciones en los recorridos habituales, pero se trata de una intervención necesaria para mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad y brindar un mejor servicio a los vecinos.

Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad, y solicitamos respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal afectado a la obra para evitar accidentes e inconvenientes en el tránsito.