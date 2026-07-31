Recuperó la libertad y lo detuvieron otra vez a las pocas horas

Un hombre fue detenido este viernes, acusado de haber cometido una serie de robos registrados durante la madrugada en distintos puntos de la ciudad. Lo llamativo fue que, al establecerse su responsabilidad, los agentes se informaron que el sujeto en cuestión había recuperado su libertad en la jornada de ayer jueves.

Los hechos esclarecidos fueron tres: dos en barrio Colón y el restante en el hospital «Almícar Gorosito», desde donde se llevó una bicicleta.

En los otros dos sucesos, se hizo de diferentes elementos, reuniendo un botín de lo más variado. De la primera vivienda atacada se llevó una garrafa, una caja de madera con pipas, tabaco y utensilios, un taladro y otros elementos. El segundo hecho se produjo en una vivienda de calle Tucumán al 1500, donde fue detectado tras ser observado en cámaras de seguridad, llevándose botellas de bebidas alcohólicas.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, quien dispuso la notificación de las actuaciones al imputado, la restitución de los elementos recuperados a sus propietarios y, finalmente, ordenó la detención formal del sujeto, siendo trasladado a la Alcaidía de Rafaela.